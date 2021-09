Añadió que a partir de los datos de la plataforma y de acuerdo con los datos oficiales disponibles, entre 2006 y 2019, en México se registró el hallazgo de al menos 2 mil 357 fosas clandestinas y cuerpos de por lo menos 2 mil 603 víctimas, así como más de mil fragmentos de huesos cuya identidad no fue determinada. Los cinco estados con el mayor número de hallazgos de fosas clandestinas reportados fueron Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Zacatecas.

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero) y organizaciones no gubernamentales lanzaron la Plataforma Ciudadana de Fosas, que reúne datos oficiales de fiscalías y datos recuperados por notas de prensa a escala nacional.

“Aun cuando las autoridades respondieron a las solicitudes, no fue posible contar con datos totalmente actualizados ni para todos los estados de la República debido a que las respuestas provistas por algunas fiscalías no fueron accesibles, ya sea porque la información no respondía a lo que se había solicitado, los documentos escaneados eran ilegibles o se enviaban tablas inconexas que impedían establecer cómo se relacionaban los registros de fosas, municipios y años entre sí.