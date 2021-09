Ambos funcionarios indicaron que aparentemente no vieron nada malo, basándose en las fotografías y videos del incidente. Mayorkas dijo que los agentes utilizan riendas largas y no fustas para controlar a sus caballos.

Estamos logrando nuestros objetivos; estamos avanzando y alcanzando un punto en el que podamos manejar a la población del lugar , declaró Ortiz, quien atribuyó el incremento a los traficantes que propagan la desinformación. Ya estamos registrando un veloz declive (de población) y seguiremos progresando en los próximos días .

Las expulsiones expeditas fueron posibles por una medida relacionada con la pandemia implementada por el gobierno del presidente Donald Trump en marzo de 2020, la cual permite que los migrantes sean retirados inmediatamente del país sin que se les permita solicitar asilo. Joe Biden estableció una exención para menores de edad.

Aquellos haitianos que no sean expulsados están sujetos a las leyes migratorias, las cuales incluyen el derecho a solicitar asilo y otras formas de protección humanitaria. Las familias son liberadas al poco tiempo dentro de Estados Unidos porque, en general, el gobierno no puede detener a menores de edad.

Más de 320 migrantes llegaron el domingo a Puerto Príncipe a bordo de tres vuelos y Haití señaló que se esperaba la llegada de otros seis vuelos ayer. Estados Unidos planea enviar siete vuelos de repatriación a diario a partir de hoy, cuatro hacia Puerto Príncipe y tres a Cap-Haitien, según un funcionario estadunidense que habló bajo condición de anonimato. Los vuelos seguirán saliendo desde San Antonio, aunque las autoridades podrían añadir otra ruta desde El Paso, añadió.

Por lo pronto, cientos de hatianos regresaron a México por temor a ser retornados a su tierra natal.

En tanto, la Casa Blanca señaló que las imágenes que muestran a los agentes de la Patrulla Fronteriza supuestamente golpeando a migrantes con sus fustas o riendas son inaceptables.

Testigos de Reuters vieron a oficiales montados a caballo con sombreros de vaquero que bloqueaban el paso a los indocumentados, y a un oficial desenrollando un cordón similar a un lazo, que puso cerca de la cara de uno de los viajeros.

Un video en redes sociales muestra a un guardia fronterizo aparentemente amenazando a los migrantes con las sogas.

He visto algunas de las imágenes. No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto haría que eso fuera apropiado , dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas. No creo que nadie que vea esas imágenes piense que son aceptables o apropiadas , comentó.

En tanto, Greg Abbott, gobernador texano, pidió a Biden declaración de emergencia ante el caos para ese estado y anunció que destinará 100 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza.

El gobierno de Biden anunció ayer que Estados Unidos acogerá 125 mil refugiados en 2022, el doble que este año.