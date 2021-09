E

l diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es severo: el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón (llegado al poder por Morena, concuño del gobernador con licencia de Tabasco y actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández) estaría creando condiciones de desestabilización del gobierno obradorista en alianza o coincidencia con el Partido Verde Ecologista de México (las cuatro mentiras, que tiene como principal referente a Manuel Velasco Coello, el ex mandatario chiapaneco que no ha conseguido los cargos federales relevantes que suponía y por cuyos enojos y presiones le han amagado con indagaciones que podrían desahogarse en el ámbito penal: todo lo antes mencionado entre paréntesis son consideraciones astilladas, no señalamientos firmados por el subcomandante Galeano).

En la carta suscrita por quien antes era llamado Marcos se detallan las acciones del desgobierno de Rutilio Escandón, quien estaría haciendo todo lo posible por que se desestabilice al suroriental estado de Chiapas . También se menciona que los funcionarios estatales están robando todo lo que pueden del presupuesto estatal. Tal vez preparándose para un colapso del gobierno federal o apostando por un cambio de partido en el poder .

En otro párrafo, el comunicado zapatista se pregunta si las provocaciones del PVEM buscan desestabilizar al régimen en el poder y si Escandón, y su secretaria general de gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, lo que quieren es quitar al actual gobierno federal o provocarle dificultades como represalia por las investigaciones penales que tienen en su contra, o están jugando en una de las facciones que se disputan la sucesión de 2024 .