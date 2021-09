Afp

París. Como cuando reinicias una computadora, la publicación hace 30 años del disco Nevermind, de Nirvana, cambió la historia del rock y dio forma a un desencanto posadolescente que llega hasta nuestros días, de la mano de artistas como Billie Eilish.

La producción salió a la venta el 24 de septiembre de 1991. “Fue un disco que envejeció al hard rock –entonces de moda– superficial, misógino y menos intenso”, explica a la Afp la periodista musical francesa Charlotte Blum, autora de un libro sobre el grunge. En efecto, el doble álbum de Guns N’ Roses, Use Your Illusion I & II, publicado sólo una semana antes, parece de pronto mucho más antiguo.

Musicalmente, la explosión fue total, con temas como Come As You Are o In Bloom que para el crítico musical estadunidense Alex Ross oscilan entre la meditación y la lucha . Una mezcla de calma y tormenta que surgió del estudio de Butch Vig, productor musical y baterista de Garbage.

Para otro especialista del rock, el francés Nicolas Dupuy, es una síntesis entre Black Sabbath y los Beatles”.

Y aunque tres décadas después Nevermind también es noticia por razones negativas (el bebé de la portada demandó a finales de agosto a Nirvana por pornografía infantil), el rock nunca volvió a ser igual después del sencillo Smells Like Teen Spirit, cuyo videoclip pasaba en bucle en la cadena MTV, medio de referencia de la época , afirma Blum.

Nevermind inauguró el grunge, logró su objetivo”, cuenta Dupuy. Nirvana sólo esperaba que las ventas les permitieran pagar el alquiler, pero el álbum destronó a Dangerous, el octavo disco de estudio de Michael Jackson, del primer puesto en las listas de ventas.

Sin embargo, el traje de profeta del rock le iba muy grande a Kurt Cobain. El éxito y su adicción a las drogas no lo ayudaban. Finalmente, se suicidó en 1994 a los 27 años, como Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix.