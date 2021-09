Ana Mónica Rodríguez

Siete amigos que se reúnen una noche verán develados sus secretos y verdades a medias por un insignificante juego que los evidencia en la obra Perfectos desconocidos.

El montaje, basado en la película de Paolo Genovese, en versión de David Serrano y Daniel Guzmán, presentará un elenco multiestelar que alternará personajes durante la temporada que comienza el 1º de octubre en el Nuevo Teatro Libanés.

La trama se desarrolla cuando se reúnen siete viejos conocidos, que han convivido en las buenas y en las malas; se han divertido y han llorado juntos; incluso, en ese círculo creen que saben absolutamente todo los unos de los otros, pero en una cena se develan aspectos que durante años han permitido mantener su aparente estabilidad personal, matrimonial, familiar, grupal y social.

Los personajes son Eva (Claudia Ramírez, Stephanie Salas y Dalilah Polanco), Marina (Fabiana Perzábal y Fernanda Borches), Violeta (María Chacón y Fátima Favela), Alberto (Moisés Arizmendi y Marco Zunino), Antonio (Álex de la Madrid y Ulises de la Torre), Santi (Lambda García y Cristian Ramos) y Pepe (Luis Orozco y Fernando Memije). A lo largo de la temporada también se sumarán Ludwika Paleta y Alejandro Nones, en los papeles de Marina y Antonio.