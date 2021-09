Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 21 de septiembre de 2021, p. 7

La bailaora chilena Carola Cussen siempre tuvo pasión por las matemáticas y la física, pero el flamenco, arte al cual llegó bastante tarde , se convirtió en su forma de respirar, proyectar y vivir.

Desde hace dos décadas, Cussen asumió el baile flamenco como esa parte artística que estuvo latente en su vida, pero no sabía por dónde canalizar , afirmó en entrevista la chilena, que se presentará por primera vez en la Ciudad de México, del 22 al 25 de septiembre, en diversos recintos en los cuales prepara recorridos por distintos ritmos de ese género.

La bailaora, profesora de La Academia, en Santiago, que dirige junto con Gladys Acosta, ex bailarina principal del Ballet Nacional de Cuba, explicó: “Siempre me gustó mucho la danza, pero era tímida y no tenía las condiciones físicas de la típica bailarina; me dediqué a otras cosas y estudié ingeniería civil, carrera que me gusta mucho y sigo ejerciendo.

“El flamenco –agregó– llegó a mi vida en los fríos salones de ingeniería. Fue casi al terminar la carrera, durante un taller que impartió una compañera, cuando lo descubrí y, sencillamente, me enamoré de él. Me atrapó.”

Carola Cussen ha participado en diversas producciones como Acuérdate de mí... Lola, Elegante y sencillito, dirigido por ella, y Sencillamente flamenco, junto al bailaor chileno Juan Aguirre; además se ha presentado en ciudades de Chile, Nueva York, Río de Janeiro y Madrid. Participó en el Primer Festival Internacional de Flamenco de La Habana, en el Gran Teatro Alicia Alonso, junto a su compañero de baile Camilo Portales.