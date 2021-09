Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 21 de septiembre de 2021, p. a10

Rumbo al clásico nacional ante el América, el técnico interino Marcelo Michel Leaño estará en el banquillo rojiblanco, informó ayer Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, quien tiene 4 o 5 candidatos para sustituir a Víctor Manuel Vucetich. Puntualizó que busca un estratega joven, que pueda ser padre, amigo, una persona exigente que potencie a los jugadores .

Explicó que el cese de Vucetich no fue provocado por los abucheos, sino porque no hubo evolución, el equipo se estancó. El entorno lo veía turbio, no era el más favorable, pero el vestidor nunca se rompió. Pocas veces me tocó trabajar con un técnico que confiara tanto en las fuerzas básicas, en los mexicanos; ¡se la rifó como pocos! , dijo ayer en rueda de prensa virtual.

No obstante, Peláez, quien tiene dos años en el cargo, remarcó: lo que nos falta es futbol, trabajo para lograr un mejor funcionamiento. La primera apuesta fue con Luis Fernando Tena, luego Víctor, ambos tienen experiencia ganadora, manejo de grupo, son grandes gestores, pero ahora buscamos un perfil más joven . De plano descartó el regreso de Matías Almeyda, técnico del San José Earthquakes.