Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 21 de septiembre de 2021, p. 33

La empresa Leitner, operadora de la línea 2 del Cablebús en Iztapalapa, podría ser sancionada con una multa de hasta 100 mil pesos por la suspensión del servicio luego del sismo de la semana pasada.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, precisó que se evalúa una segunda sanción económica por la suspensión ocurrida la noche del domingo, debido a que las cabinas quedaron suspendidas en el aire durante 50 minutos.

Abundó que las penalizaciones se calculan con base en las pérdidas económicas que sufrió la ciudad durante los paros.

En entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Lajous descartó que la suspensión del servicio la semana pasada haya sido por una falla en la planta de luz del sistema.

“Ocurre el temblor, se detiene el sistema, se reactiva el servicio y después se va la luz en toda la zona; entra (en funcionamiento) el generador, luego las plantas de las estaciones, excepto la de la estación tres, Torres Buenavista; es decir, ahí no había energía eléctrica.