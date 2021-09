Hace 500 años los españoles invadieron territorios de los pueblos, no de México. La gran mortandad del primer siglo no fue por matanza o combate. Murieron nueve de cada 10 personas de las que aquí vivían porque no pudieron resistir los virus que trajeron los españoles, que sus cuerpos desconocían. Muchas de ellas llegaron a preguntarse si debían continuar viviendo, si hasta sus dioses habían muerto. Hubo suicidios colectivos.

La que ahora llaman la Tercera Transformación hizo concesiones a los pueblos indígenas cuya participación había sido decisiva en la Revolución, como la de crear una forma de tenencia de la tierra que reconocía los territorios que tenían antes de la creación del Estado mexicano. No era lo que ellos esperaban, pero representaba un compromiso del Estado mexicano. Se ha cumplido tarde y mal. El presidente Cárdenas, por ejemplo, entregó la mitad del país a pequeños propietarios y ejidos, pero no reconoció una sola hectárea de los pueblos indios. No sabía cómo hacerlo. Los primeros actos al respecto se hicieron hasta 1947.

La Cuarta Transformación quiere llevar más lejos los sueños de don Benito. Prolonga la obsesión de partir el país en dos y entregará a las corporaciones, respaldadas por sus gobiernos, el control de una franja del Istmo de Tehuantepec. Y persiste el ataque a los pueblos. El director de Fonatur definió explícitamente el carácter del megaproyecto a su cargo al declarar que es genocida, que busca desaparecer a los indígenas. En la tradición que fundó el sistema educativo, se trata de desindianizarlos. Cuando ellos exigen: Nunca más un México sin nosotros , se quiere prescindir de ellos. El atentado se observa todos los días, al imponerse destructivamente el megaproyecto contra la voluntad de las comunidades. La agresión llegó esta semana al extremo de atacar directamente a los zapatistas, que son símbolo y ejemplo de la resistencia, y asesinar a uno de ellos.

Los pueblos apelan hoy a elementos constitucionales y legales que respaldan sus reivindicaciones y no cejarán en su lucha. No están dispuestos a desaparecer, a dejar de ser lo que son. Si en el estado de excepción no declarado en que de hecho vivimos el gobierno persiste en ignorar sus reivindicaciones, recurrirán a la resistencia directa, esa resistencia que lleva ya 500 años. Y no se detendrá.

gustavoesteva@gmail.com