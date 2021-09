Afp, Reuters, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 20 de septiembre de 2021, p. 10

La Habana., El presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, agradeció ayer aquí la disposición de Cuba de transferir a su país la tecnología para producir la vacuna Abdala, durante un encuentro con el primer ministro Manuel Marrero, informó la televisión estatal.

Cuba comenzó los intercambios con expertos de la Organización Mundial de la Salud para el reconocimiento de sus biológicos anti-Covid Abdala y Soberana 2 la semana pasada.

Marta Ayala, directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana, que creó la vacuna Abdala, explicó a Afp que se continúa trabajando en el proceso de transferencia de tecnología de la etapa final de Abdala con Vietnam .

De concretarse el acuerdo, Vietnam sería el primer país fuera de Cuba en producir esa vacuna, cuyo uso de emergencia aprobó el sábado, coincidiendo con la llegada de su presidente a La Habana hasta hoy.

Muy afectado por la lentitud en su campaña de vacunación, Vietnam experimenta actualmente un severo rebrote del coronavirus.

En Nicaragua, las agencias de prensa reportaron que los tanques de oxígeno, que desde hace semanas escasean, son comprados, rentados y rellenados en centros privados en largas filas por personas que, según su capacidad económica, tratan a sus enfermos en casa, mientras el gobierno dice que no hay colapso en los hospitales públicos, pero los opositores afirman lo contrario.

Por ajuste, suman 150 mil 106 contagios en un día en Brasil

Brasil informó de 150 mil 106 contagios más, cifra inusualmente grande debido a un ajuste en la forma de tabular de infecciones. Se sumaron unos 92 mil 614 casos que se produjeron en Río de Janeiro en los últimos meses, pero sólo entraron en el recuento oficial en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud.

Brasil ha registrado un total de 590 mil 508 muertes por coronavirus y 21.2 millones de casos confirmados durante la pandemia.