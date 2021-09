L

a comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas pospuso el sepelio formal de la hedionda cuan golpista Organización de Estados Americanos (OEA, siempre al servicio de los intereses estadunidenses), pe-ro es un hecho que tarde que temprano desaparecerá del escenario regional. Es cuestión de tiempo, por mucho que algunos gobiernos –cada día menos– ganen sus croquetas con manifestaciones públicas en defensa del ministerio de las colonias .

Muy lejos quedó la década de los años 70, cuando el entonces secretario estadunidense de Estado, Dean Rusk, regresó a Washington para informar a John F. Kennedy que Cuba ha sido expulsada de la OEA, en una acción que demuestra un profundo sentido de la unidad del Hemisferio , a lo que el mandatario respondió: hemos ganado un gran prestigio, para mí y el gobierno estadunidense; mi más grande orgullo y satisfacción por haberlo logrado .

Y la anterior sólo es una muestra, porque esa ha sido la sucia función de la OEA a lo largo de sus 73 años de existencia; a eso se dedica, a servir al gobierno estadunidense, pero algunos mandatarios regionales gozan siendo gatos del patrón, y esa práctica hay que despacharla al más allá en beneficio de una comunidad de naciones, latinoamericana y caribeña, que requiere de unidad y respeto a su soberanía.

Una crónica de aquellos años narra lo siguiente: “lo que Rusk no reveló a la prensa fue que los cancilleres de las naciones integrantes de la OEA fueron advertidos (amenazados, en realidad) por ese mismo secretario de Estado que la ayuda económica que aspiraban recibir del gobierno estadunidense estaría supeditada al apoyo que brindaran a la aplicación de sanciones en contra de La Habana (expulsión y bloqueo), según revelaciones de The New York Times”, es decir, una vez más la execrable política de garrote y zanahoria, siempre en nombre de la democracia , desde luego. Y funcionó: excepto el mexicano, los gobiernos latinoamericanos y caribeños rompieron con Cuba, pero a estas alturas prácticamente todos mantienen relaciones diplomáticas con la isla.

Así, la OEA debe irse por el caño y consolidar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como el mecanismo multilateral de la región. Como bien subrayó el presidente López Obrador, “puede convertirse en el principal instrumento para consolidar los nexos entre nuestros países y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras sobe-ranías, es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea. Se trata de ir hacia la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos, con el criterio de que el progreso sin justicia es retroceso.