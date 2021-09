Ap

Periódico La Jornada

Lunes 20 de septiembre de 2021, p. 31

Sao Paulo., Un grupo de niños hacía fila para recibir sus rebanadas de un enorme pastel en un centro comunitario de Sao Paulo. Pero no se trataba de ningún cumpleaños: era el centenario de su favela: Paraisopolis.

La gente empezó a venir a la ciudad para trabajar en la construcción y se quedó , narró el líder comunitario Gilson Rodrigues.

No hubo nada de planificación, no había ni calles. La gente empezó a sembrar huertos, todo desorganizado. Las autoridades no hicieron gran cosa, así que aprendimos a organizarnos nosotros mismos , agregó.

El centenario de la favela el jueves pasado dejó en evidencia las raíces del vecindario y de otras favelas como ésta, a pesar de que los habitantes en los sectores más acaudalados tienden a considerarlas precarias y temporales. Las favelas tratan de dejar atrás ese estigma, aun cuando no se ajustan a una definición clara tras estar décadas en constante evolución.

Otrora alejada de la ciudad, hoy en día Paraisopolis está en pleno centro de la expansión urbana. Su población empezó a aumentar en 1942, cuando una ley congeló los precios de los alquileres, en efecto cesando toda construcción privada. Debido a que no había construcción oficialmente aprobada, los residentes empezaron a buscar alternativas asequibles, explicó Nabil Bonduki, profesor de la Escuela de Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de Sao Paulo.

La población aumentó más con la llegada de obreros para la construcción del vecino Estadio Morumbi. Hoy en día es esa la cancha de futbol más grande de la ciudad y sede del equipo local, aun cuando la gran mayoría de los aficionados ignoran su origen.