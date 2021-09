París llamó el viernes a consultas a sus embajadores en Washington y Canberra, por lo que acusó de mentir sobre la ruptura del contrato, decisión sin precedentes entre aliados. No lo hizo con su representante en Londres, porque ya se conoce el oportunismo de los británicos , y a su juicio Reino Unido en este asunto es un poco como el último de la fila, sostuvo este fin de semana el canciller francés, Jean-Yves Le Drian.

Francia anuló una reunión prevista para esta semana entre la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, y su par británico, Ben Wallace, indicó una fuente del ministerio francés a la agencia denoticias Afp.

Unas horas antes, el premier australiano, Scott Morrison, rechazó las acusaciones francesas de haber mentido sobre ese contrato de compra de submarinos.

Creo que tenían todas las razones para saber que teníamos profundas y graves reservas sobre el hecho de que las capacidades del submarino de clase Attack no respondían a nuestros intereses estratégicos y dejamos muy claro que tomaríamos una decisión en función de nuestro interés estratégico nacional , declaró Morrison en una rueda de prensa en Sidney.

Morrison comentó que entendía la decepción del gobierno francés, pero afirmó que había planteado problemas con el acuerdo desde hace algunos meses , al igual que otros ministros del gobierno australiano.

Para el dirigente habría sido una negligencia seguir adelante con el contrato, a pesar de que los servicios de inteligencia y de defensa de Australia le habían aconsejado que iría en contra de los intereses estratégicos del país.

No me arrepiento de la decisión de anteponer el interés nacional de Australia. Nunca me arrepentiré , afirmó.