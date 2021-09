Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 20 de septiembre de 2021, p. 33

Oaxaca, Oax., Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) Nochixtlán repudiaron el nombramiento de Renato Sales Heredia como fiscal de Campeche por el gobierno de la morenista Layda Sansores, ya que, aseguraron, es uno de los principales responsables de la operación fallida realizada el 19 de junio de 2016 en el municipio de Asunción Nochixtlán, con saldo de ocho personas muertas por arma de fuego.

Santiago Ambrosio, dirigente del Covic, consideró que la designación es una ofensa para las víctimas de desalojo solicitado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) a las fuerzas federales. “Es un premio a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”, reprochó.

Aseguró que Sales Heredia, junto con Peña Nieto; el entonces ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Enrique Galindo Ceballos, ex titular de la División de Fuerzas Federales, y el ex mandatario Gabino Cué son los responsables de la fracasada intervención policiaca, que además dejó un centenar de heridos de bala, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.