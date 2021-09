De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de septiembre de 2021

El comediante Chris Rock reveló ayer que le diagnosticaron Covid-19 e instó a las personas a vacunarse contra la enfermedad.

El también actor tuiteó: Hola chicos, acabo de descubrir que tengo Covid-19. Créanme, no querrían esto. Vacúnense .

El caso se produce después de que a principios de mayo, durante su aparición en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, señaló que había sido inoculado con el biológico de Johnson & Johnson. Estoy vacunado. Soy dos tiros Rock. Así es como me llaman , bromeó el hombre de 56 años.

La estrella contó: “Ya sabes, me salté la línea, no me importó. Usé mi celebridad, Jimmy. Dije: ‘Hazte a un lado, Betty White; háganse a un lado, ancianos. Dejénme ser el primero en la fila’”.