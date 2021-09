Durante su larga y fructífera trayectoria profesional Hernández-Claire fue creador emérito por la Secretaría de Cultura Jalisco, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte, arquitecto y profesor investigador de la UdeG, fundador del extinto periódico Siglo 21, en Guadalajara, y obtuvo la maestría en Diseño Urbano en el Instituto Pratt, en Nueva York.

Trabajó también para la Organización Mundial de la Salud, la Unicef, la National Geographic y la Secretaría de Cultura Jalisco; sus fotografías se publicaron en diarios como Le Monde, The New York Times, Los Angeles Times, Diario 16, The Guardian, ABC y El País, así como en revistas como la Guggenheim Foundation (de la cual fue becario).

En México, además de ser jefe de fotógrafos y fundador del diario Siglo 21 en Guadalajara, sus fotos se publicaron en La Jornada, Milenio, Excélsior, y en diarios locales como La Gaceta de la UdeG, El Occidental y El Informador.