Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 19 de septiembre de 2021, p. 13

Luego de que Marko Cortés Mendoza se convirtió en el único candidato a la dirigencia nacional del PAN, el partido se ve igual que el PRI de José López Portillo o Morena, consideraron Adriana Dávila y Gerardo Priego Tapia, ex aspirantes al cargo, quienes anunciaron que impugnarán el proceso comicial interno ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lucharán contra las prácticas antidemocráticas que se han impuesto en el blanquiazul.

Coincidieron en que no pudieron lograr las 27 mil firmas de apoyo requeridas para contender porque los gobiernos estatales y municipales y los grupos de poder en el partido presionaron o cooptaron a militantes para que no les dieran sus rúbricas. En la membresía privó el miedo a ser separados de sus puestos de trabajo y a no ser tomados en cuenta para futuros cargos. También hubo una cargada al viejo estilo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el uso de la estructura partidista y hasta la falsificación de firmas con el fin de favorecer a Cortés Mendoza, el dirigente con licencia que busca la relección.

Priego Tapia, ex diputado y ex candidato a la gubernatura de Tabasco, recordó que desde la llegada de Germán Martínez y César Nava a la presidencia panista no se había visto un proceso interno con un solo candidato a ese puesto. En esa ocasión fue por la imposición del entonces presidente, Felipe Calderón; hoy es más grave, porque se debe al temor de la militancia a expresar su voluntad libremente .

Es tal la dimensión del miedo, relató Priego Tapia, que personas que le dieron su firma ya le están pidiendo que no entregue la lista de los correligionarios que lo apoyaron a la comisión electoral, pues los grupos de poder sabrán su filiación.