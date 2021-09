▲ En Europa, 74 por ciento de la población ya fue inmunizada, y si no están vacunados es porque no quieren. Nosotros sí queremos, pero necesitamos las vacunas , señaló Alicia Bárcena en la cumbre. La acompaña el canciller Marcelo Ebrard. Foto José Antonio López

Blanche Petrich y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de septiembre de 2021, p. 4

Frente al alarmante dato de que 80 por ciento de las poblaciones de América Latina y el Caribe no alcanzarán una vacuna contra el Covid-19 este año, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, presentó ayer a los gobiernos de la región un plan de autosuficiencia sanitaria que, en el corto plazo, busca acelerar el acceso al inmunizante y en el largo plazo el desarrollo de capacidades y herramientas para enfrentar futuras pandemias.

Enfática y apasionada, la diplomática, bióloga de formación y al frente de la Cepal desde 2008, expuso como una vergüenza una experiencia latinoamericana en tiempos de pandemia. Para los ensayos clínicos (para desarrollar la fase 3 de la vacuna contra el nuevo coronavirus) nuestra población puso los brazos. Pero no fuimos capaces de negociar mejor para la adquisición del biológico con las empresas farmacéuticas.

El documento del Plan de Autosuficiencia Sanitaria incluyó gráficas sobre la inequidad y acaparamiento de vacunas en el mundo y ésa fue nuestra principal motivación .

Chile cuenta con 87.5 por ciento de su población mayor de 18 años totalmente vacunada. En Estados Unidos y Canadá llevan arriba de 70 por ciento. En Europa, 74 por ciento. Y no tienen más, pero por razones distintas, porque ellos sí tienen vacunas. Si no están vacunados es porque no quieren. Nosotros sí queremos, pero necesitamos las vacunas .

En el otro extremo de la gráfica está Haití, que tiene solamente 0.2 por ciento de vacunados, o Nicaragua, Jamaica o Guatemala. Éso es lo que no podemos permitir”. Otro dato incluido en el plan de la Cepal: la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón han comprometido adquisiciones de biológicos 39 por ciento por arriba de sus necesidades. Mientras, en el resto del mundo sólo hay acceso para cubrir las necesidades de 13 por ciento de la población.