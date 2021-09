E

l bochorno del mediodía acentúa el olor que se levanta de entre los escombros. Nubes oscuras, densas, manchan el cielo. Bajo una luz parda, de pie junto a la puerta de su casa, Rebeca mira desolada a su alrededor. Le parece increíble que la cuesta por donde caminó tantas veces se haya convertido en un río de enormes piedras a consecuencia de las lluvias torrenciales y el desgajamiento de la loma. Ruinas por todas partes, casas hundidas y otras que parecen a punto de caer; calles intransitables donde los techos y paredes desplomados integran un confuso mosaico de colores.

En la calle no se oyen cláxones, ni el ladrido de los perros, ni la música con que las mujeres acostumbran acompañarse, ni las conversaciones que sostienen a distancia mientras realizan sus tareas. En medio del silencio inusual, Rebeca escucha que alguien grita su nombre. No responde al reclamo, sigue viéndolo todo sin aceptar que la colonia –paralizada desde antes a causa de la pandemia– haya cambiado de una manera tan drástica y tal vez nunca vuelva a ser la de antes, la que conoce desde hace más de once años, cuando ella y Manuel llegaron a ocupar el terreno donde construyeron el primer cuarto con tabicones y láminas.

II

A punto de entrar en su casa, donde aún se ven huellas de la inundación, la alcanza su amiga Maurilia. Lleva en brazos a un bebé y la sigue un perro abandonado, amarillento y rabilargo.

–Te estuve gritando, pero no me oíste. Vine a decirte que me voy con los niños al albergue. No tiene caso que sigamos aquí, donde corremos tanto peligro. Acuérdate: uno de los expertos que vinieron el otro día dijo que aunque estén atajando las piedras con polines y costales de arena, en cualquier momento puede haber otro derrumbe y esta casa está muy cerca de la ladera. Mejor salte y vente con nosotros.

Ante la negativa de Rebeca, Maurilia insiste:

–Si piensas quedarte aquí para cuidar los pocos muebles que salvaste de la inundación, en serio te digo que haces muy mal. Las cosas materiales, con sacrificios y como sea, se pueden reponer, pero la vida ¡nunca! Ándale, agarra lo que necesites, pero rápido. ¿Qué tal si vuelve a llover?

Maurilia se interrumpe cuando llega Asdrúbal, su hijo mayor:

–Mi abuela me mandó a decirte que te apures a regresar. Quiere que nos vayamos al albergue antes de que llegue más gente y ya no haya lugar donde quedarnos.

–Corre a avisarle que ahorita voy.

En cuanto el niño da media vuelta, Maurilia retoma su labor de convencimiento.

–No puedo obligarte a que vengas con nosotros, pero me iré muy preocupada por ti. Si luego te animas, ya sabes que allá te hacemos un campito.

III

Rebeca espera a que Maurilia se aleje y entra en la casa. El fuerte olor a humedad le recuerda otros desastres, pérdidas, búsquedas angustiosas entre las ruinas dejadas por los terremotos, el desbordamiento del canal y aquella explosión matutina en la que murieron tantos animales, entre otros, los canarios de su madre. Haberlos visto carbonizados, prendidos a los barrotes de la jaula, es algo que aún la horroriza.