Afp

Periódico La Jornada

Domingo 19 de septiembre de 2021, p. 28

San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó un decreto legislativo que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una medida similar que afecta a los fiscales, pese a protestas en el país y en el extranjero.

El ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan 60 años de edad, lo cual implica el cese del funcionario en su cargo , consignó el decreto legislativo. También despide a los jueces que tengan más de 30 años de servicio.

Esta norma fue aprobada el 31 de agosto por la Asamblea Legislativa, controlada por los aliados del presidente. Fue publicada en el Diario Oficial el 14 de septiembre y entrará en vigencia una semana después.

No es una depuración, es una purga contra los jueces independientes , subrayó el viernes en conferencia de prensa el juez Juan Antonio Durán, de 53 años de edad y 23 de servicio, que lidera un movimiento opositor a la medida.