–Áxel, tú que has estudiado a los O’Gorman, ¿por qué crees que el historiador no se llevaba con su hermano Juan?

–Hace cuatro años me perdí en la calle de Xola y vi sus murales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y del Eje Central. Recordé el gran mural de piedras de colores de la Biblioteca de Ciudad Universitaria (CU) y me impactaron tanto que desde ese momento busqué todos sus murales que giran en torno al Sol y la Luna, la vida y la muerte. De inmediato, tomé un autobús y me fui a Taxco para ver su obra dedicada a Cuauhtémoc: Alegoría a nuestro rey y señor Cuauhtémoc.

Antes de crear el mural de las piedras de colores en CU, Juan pintó La historia de la aviación en el puerto aéreo central en Balbuena, que más tarde habría de convertirse en el Benito Juárez. La pintura de O’Gorman constaba de tres trípticos, Los mitos religiosos, Los mitos paganos, destruido por el gobierno de Lázaro Cárdenas porque representaba a Hitler y a Mussolini, monstruos del fascismo, y el subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Modesto C. Rolland, protestó en 1938 con una carta a Juan O’Gorman. La conquista del aire por el hombre, pintada en el aeropuerto actual Benito Juárez, es el único que sobrevive.

–¿No pintó a los líderes fascistas Hitler y Mussolini como monstruos?

–Sí, son dos dragones con caras totalmente reconocibles. Cuando destruyeron su mural, Juan volvió a pintarlos en su casa, en un formato pequeño. Desde ese momento, en 1938 se inició la constante destrucción de su obra.

–¿Qué destrucción?

–La de la Casa Cueva, en San Jerónimo 162 llamada Dioses y símbolos del México antiguo, que destruyó Helen Escobedo. En ella había un mural a Xochipilli y otras alegorías prehispánicas. O’Gorman dedicó un retablo a Ferdinand Cheval, a quien retrató muerto y olvidado.

Juan hizo esa Casa Cueva mientras construía la Biblioteca Central en 1952. Tenía una torre que convirtió en el estudio de su mujer, Helen Fowler O’Gorman. Desde ahí podía verse la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

“Hace tres años observé que en los dos grandes círculos del muro sur de la Biblioteca Central, que representan los ojos de Tláloc, a las siete de la mañana surge un efecto muy particular porque en esos círculos (Ptolomeo y Copérnico) O’Gorman usó vidrio floreado azul, y esas figuras sólo pueden verse a esa hora. Representan la visión geocéntrica y heliocéntrica de nuestro universo. Ese mural me obsesiona y lo he contemplado durante horas, a las siete de la mañana, y he descubierto que es un ente vivo, porque en el muro sur, a las 7:28 horas, exactamente, aparecen otras figuras que sólo pueden verse a esa hora. Busco dar más importancia a este edificio dentro del campus central, declarado patrimonio de la humanidad.

“Creo que los críticos deberían tomar en cuenta el efecto del Sol sobre el mural de O’Gorman y estudiar a fondo esta obra que nos explica en 4 mil metros cuadrados de mosaico de piedras de colores, porque sus biógrafos insisten en sus tres muertes: arsénico, horca y pistola, pero olvidan que Ángela Gurría (ausente) recibió varias llamadas de Juan antes de terminar con su vida.”