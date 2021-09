E

n algún párrafo de la fantástica (por más que, debido a su extensión, para mí inabarcable) biografía de Virginia Woolf, de Hermione Lee, libro en el que, aparte de vencerme, específicamente se refiere a los cuantiosos diarios de Virginia Woolf, sostiene (en mi traducción) que, “El egoísmo es con frecuencia el tema del diario. A la autora la inquieta la manera en que lo escribía. Y sus usos son variados: es un ‘barómetro’ de sus sentimientos, un almacén para sus recuerdos, un registro de hechos y encuentros, un campo de práctica para su escritura, un comentario del trabajo en proceso, y un sedante para la agitación, el enojo, o la aprehensión”.

Opinión o síntesis de Hermione Lee con la que concuerdo, por supuesto.

Estos variados usos del diario de una escritora (o de un escritor) abarcan la totalidad posible de los mismos, me parece.

No los he leído. Aunque, debo contar, que en una ocasión, en una librería de Madrid, con amplia selección de libros en inglés, los vi completos, incluso los apilé como pude entre los brazos y las manos, y, para mayor resguardo, abrazados contra el pecho. Estaba de veras emocionada de verlos y entusiasmada ante la posibilidad de comprarlos. Sin embargo, me encaminaba con ellos hacia la caja cuando reflexioné. Estaba yo al principio de un viaje, en la primera ciudad, el primer país, de nuestro recorrido planeado. Qué iba a hacer, me pregunté, con el espacio y el peso que ocuparía este tesoro en mi pequeña maleta. Así que, casi avergonzada, casi llorosa, di marcha atrás y los coloqué, en orden, en el estante del que los había entresacado.