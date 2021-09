Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 18 de septiembre de 2021, p. 16

El indígena wixárika Luis Muñoz Hernández, ex integrante de los servidores de la nación en Nayarit, denunció que fue despedido injustificadamente hace dos años, como represalia por exigir que los programas sociales llegaran a las zonas más apartadas de esa entidad.

En entrevista con La Jornada, Muñoz lamentó que las regiones indígenas de Nayarit no reciben los esquemas de ayuda para los sectores precarios, lo que orilla a muchos jóvenes a realizar actividades ilícitas para obtener dinero.

Según el denunciante, el 1º de noviembre de 2019 ingresó a los servidores de la nación en su estado natal para llevar los esquemas de ayuda a los grupos más vulnerables en los municipios de El Nayar y La Yesca, pero sólo un mes más tarde fue despedido sin justificación por un funcionario al que identifica como Juan Marcial.