Por lo pronto, el canciller mexicano descubre algunos de los acuerdos que ya están listos en la comunidad: “Ahora tenemos una red de virólogos que no existía, donde están todos los especialistas de América Latina y el Caribe; también hicimos un portafolios de vacunas para la región, el sábado se presta en la cumbre, lo preparó Alicia Bárcena, y son acciones que se deben tomar para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo que con esta pandemia, que no teníamos vacunas.

Ebrard explica que aunque hay cumbres de todo y para todo, esta, la que se celebra en México, debe llamarse así por su relevancia, “porque hace muchos años que no se reunían los presidentes de América Latina. Sí, ya no hablábamos entre nosotros. El peso de América Latina en el mundo se diluyó, por decirlo elegantemente.

–Eso sería nuestro objetivo al final del día, nuestro punto de llegada. No estamos todavía ahí, porque hace muchos años que no nos hablábamos, pero estamos en un escenario posible. Esta cumbre es un paso para abrir lo que está cerrado, pero no es contra nadie. La unión es indispensable.

Diseño geopolítico

Sobre el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario de Relaciones Exteriores de México habla “no de lo que pasó hace un siglo, sino de lo que sucedió el año pasado. La OEA participó indubitablemente en lo que fue el ‘golpe’ en Bolivia. Todo está documentado. La OEA actual es el reflejo de un diseño geopolítico que se expresó en esa organización. Se acabó la guerra fría, pero surgió la supremacía de Estados Unidos, siguió la batalla en contra de cualquier opción que no les pareciera”.

–¿Se agotó el modelo de la OEA?

–Ya está agotado y hay muchos signos de ello, síntomas evidentes. Uno de ellos es el bloqueo a Cuba. No tiene justificación ética. Por qué digo que se agotó, estamos en medio de una pandemia. A los cubanos se les descompuso la planta de oxígeno, no tenían, y no tenían cómo comprar refacciones ni cómo comprar ese oxígeno. Tuve que conseguir el oxígeno y es que si el bloqueo es en nombre de la democracia, ¿cómo voy a llevar a un pueblo, en una pandemia como la que vivimos a que no tenga oxígeno? ¿Van a continuar con el bloqueo a pesar de los 184 votos de las naciones de la ONU en contra? Probablemente sea un grave error.

–¿Permitirá Estados Unidos que los países latinoamericanos se organicen fuera de la OEA?

–Depende de nosotros. Nosotros nos podemos organizar. Si actuamos en conjunto no perdemos nada y sí ganamos mucho. Yo creo que ellos –Estados Unidos– lo tienen muy claro, se requiere un nuevo acuerdo entre América Latina y el Caribe con Estados Unidos y Canadá, respecto a cómo se deben organizar ahora las Américas. No creo que ellos vayan a insistir en que las cosas se queden como están, son inteligentes, pero el objetivo no está en la OEA, sino en la relación con Estados Unidos.

“Yo no he visto que Estados Unidos desestime la propuesta que hiciera de manera muy directa el presidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de julio ante todos los cancilleres de la región que no nos habíamos reunido hace mucho tiempo.

Las declaraciones contra Cuba no les van a gustar a algunos grupos, y a grupos importantes, nunca les ha gustado que México apoye a Cuba, y esto porque el fin del bloqueo es que no tengan combustible, que no tengan energía eléctrica, que no tengan medicamentos, que no tengan oxígeno, que no tengan nada para que caiga el gobierno, y llevan pensando así años y años.

Así, frente a una realidad que agobia, los países latinoamericanos podrían definir su futuro en la cumbre de la Celac que promete nuevos horizontes, si como dice el canciller hay unidad para cambiar la ruta.