Fabiola Martínez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 18 de septiembre de 2021, p. 3

¿Qué tan demócratas son? , preguntó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a los opositores que se niegan a participar o alentar la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato, a realizarse el año entrante.

Entonces, señaló el mandatario, ¿cómo quieren dirimir las diferencias si el mejor método es el democrático? , “¿cómo es que no están de acuerdo conmigo y cómo es que me quieren quitar?, ¿cuál es el medio que van a utilizar?, ¿van a seguir con la guerra sucia?”

Ante la prensa rechazó los argumentos según los cuales la consulta polarizará a la población y, en otro tema, sostuvo que ningún ex presidente será perseguido por razones políticas, porque estoy convencido, dijo, que no debemos convertirlos en víctimas ni darles elementos para que se sientan perseguidos. No necesitamos de eso para tener legitimidad, agregó, como lo hizo al llegar al gobierno el presidente (Carlos) Salinas y encarcelar al dirigente del sindicato petrolero y dijeran: “‘oh, este sí tiene pantalones’. ¿Y cómo terminó ese gobierno? Fue el de mayor corrupción y una monstruosa desigualdad”.

Y así en otros casos, sólo buscando lo espectacular de “‘vamos a detener al Chapo’, al mismo tiempo que tenían acuerdos”. Esa es demagogia y politiquería. Nosotros vamos a pensar hacia adelante en la transformación de México”.

En la conferencia de prensa matutina lamentó que hasta el momento Estados Unidos no ha respondido la nota diplomática en la cual su gobierno le solicita suspender el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción, al que López Obrador señala como grupo político disfrazado de asociación civil y cabeza de partidos opositores, y que ahora alega que la consulta de revocación polarizará y dividirá al país.