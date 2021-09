S

e acerca otro octubre, mes elegido para celebrar la fundación del Tianguis del Chopo. Y como el año anterior, el próximo día 4 no habrá fiesta como se acostumbraba en tiempos no muy lejanos; por supuesto, no pasará inadvertido este cumpleaños, pero el festejo será austero como debe ser dadas las circunstancias pandémicas. Ni modo. Pero se espera la visita de personalidades de diferentes ámbitos alrededor del rock: literatura, música, actuación, fotografía, periodismo y sobre todo, la asistencia habitual de chavas y chavos de todas las generaciones atrapadas por el rocanrol. Y como es sabido, en terrenos choperos siempre se busca tener un ambiente mercantil dentro de las normas sanitarias adecuadas, sin olvidar lo rocanrolero y festivo del asunto, como sucedió el sábado anterior por los 50 años del festival de Avándaro por tal motivo se realizó una instalación alusiva con imágenes relacionadas al concierto masivo más concurrido de la historia del rock en México.

Recordando a Creedence; Bob Dylan deja el primer lugar

En septiembre de 1969 llegó un sencillo al número uno a la listas de singles en Inglaterra: Bad moon rising. En México, las estaciones de radio anunciaban la canción como Amanecer en la luna. En aquellos años los chavos bailan la canción sin hacer caso a la catastrófica letra escrita por John Fogerty con alto sabor premonitorio: Veo salir la luna mala/Veo problemas en el camino/Veo terremotos y relámpagos/Veo malos tiempos hoy. Lo anterior surgió al buscar información sobre la nota de que la canción Like a Rolling Stone ha sido desplazada del sitio de honor en la lista de las mejores 500 canciones de la revista Rolling Stone. Bob ha de estar triste, ajá. Bad moon rising llegó a ocupar el lugar 364 en esa famosa lista.