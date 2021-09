Sergio Raúl López

Sábado 18 de septiembre de 2021, p. 6

Los pies ligeros sobre huaraches de piel, casi tan secos como el lecho en el que gravitan, remueven y levantan el polvo, al tiempo que hacen sonar los cascabeles amarrados a las pantorrillas y las sonajas que coronan los brazos, arqueando sobre la coronilla una cabeza disecada de un venado con astas, en un ritual atávico en torno al animal representativo de la cultura yoreme, que gira, salta y se contorsiona mientras elude y juguetea con sus cazadores, los pascolas, armados con sendas panderetas de largas maderas, con torsos desnudos, pañuelos, collares de cuentas y, claro está, arcos y flechas.

Danza del Venado del pueblo yaqui

La afamada Danza del Venado, incluida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y uno de los actos más llamativos y reconocidos del repertorio del Ballet Folklórico de México, representa el espíritu de resistencia y lucha del pueblo yoreme, tan indivisible que si acaba su tradición implicaría la desaparición de ese pueblo.

No se trata de una simple metáfora, su extinción está cerca de ocurrir de proseguir la sequía del río Yaqui, alrededor del que se asentaron hace miles de años, debido a la construcción y operación ilegal del Acueducto Independencia, en Sonora, lo mismo que la inundación de metanfetaminas –también conocidas como cristal–, más baratas que la comida en la zona; con la creciente de violencia, el asedio del crimen organizado tanto como de las fuerzas de la ley, junto a un invisible pero poderoso enemigo que anhela construir desarrollos urbanos en sus tierras comunitarias. La pura contradicción de sequías e inundación se sintetizan también en esta ceremonia, en estos pasos ancestrales.

Y no podían sino conformarse como el hilo conductor de Laberinto Yo’eme (México-España, 2019), primer largometraje del historiador y realizador valenciano, Sergi Pedro Ros, en el que la fuerza y la ligereza, la sabiduría y la intuición con que se representa al animal sagrado, se retratan junto con la compleja situación política y social de los yaqui de manera poliédrica y coral, en un documental en el que abunda el fuego, casi tangible; el cauce agrietado y polvoso de lo que una vez fuera el caudaloso afluente del raudal; los tonos del ocaso con sus sombras en contraluz; un pueblo armado que se defiende como puede de la perenne agresión exterior y de un Estado mexicano omiso e indolente.

“Fue una de las mejores experiencias artísticas que he tenido posibilidad de ver y experimentar. Pero, por otra parte, sucede que las personas que ejecutaban esta danza, en un acto de confesión, por la confianza que había surgido en esos días –en Cumbre Tajín–, me cuentan que son adictos al cristal y ahí se abre todo un mundo en mí, una veta que habría de explorar en los siguientes seis años hasta concluir Laberinto Yo’eme. Esas cosas me llevaron a Sonora”, expresó el director y guionista.