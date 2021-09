De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 18 de septiembre de 2021, p. a10

De cara a un duelo entre los dos mejores planteles del torneo en la Liga Mx, Hernán Cristante, técnico de Toluca, reconoció el buen desempeño del América; sin embargo, señaló que no considerará el duelo de este sábado como un parámetro para saber el nivel de los escarlatas.

Sabemos qué clase de rival tenemos, no sólo por su complejidad en el juego, sino también por su seguridad. Tienen muy buenos valores, con Solari han sabido encontrar un equilibrio, lo dicen los números, los ritmos de juegos y demás , indicó Cristante.

Es un equipo difícil de quebrar en la parte emocional, eso le da solvencia y estructura, tiene pocos goles (en contra) y que llega a la meta, tiene variantes y es rotundamente peligroso , señaló.