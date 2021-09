Hay una responsabilidad compartida entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. Mejía Barón tiene experiencia, sabe las formas pa-ra exigir, orientar y apoyar (al técnico) Andrés Lillini, pero no quiere decir que él solo resolverá los problemas. Son muchas las causas de la situación del equipo , apuntó el ex capitán del club auriazul.

El ex jugador Miguel España destacó el temperamento fuerte de Miguel Mejía Barón, recién nombrado vicepresidente deportivo de los Pumas; no obstante, señaló que el directivo no tiene una vari-ta mágica para levantar de manera inmediata al plantel y solucionar los problemas que arrastra desde la temporada pasada.

Además no han tenido tino en los refuerzos, hasta ahora ninguno ha influido con el peso que se esperaba , mientras a algunos jóvenes se les dio oportunidad pero no destacaron y otros se lesionaron, como Carlos Gutiérrez.

El equipo no tiene una columna vertebral desde la venta de varios elementos y las indisciplinas, sobre todo dentro de la cancha, no han permitido una continuidad , apuntó España. La inmediatez que exigen los torneos cortos cuesta caro, no sólo a Pumas, también a varios clubes como Chivas. Apuestan por los mexicanos; sin embargo, al menos ahora, están sufriendo y los felinos no tienen gol , lamentó.

Mejía Barón conoce la esencia de los universitarios y estuvo en varias áreas de Pumas, pero la afición deberá tener paciencia. Por lo menos en este torneo viene un panorama desalentador y se muestra complicado por los siguientes rivales. Buscar soluciones a corto plazo será difícil .

Los auriazules pretenden alcanzar un boleto al repechaje y comenzarán la segunda mitad del torneo Apertura 2021 con el duelo del sábado ante Mazatlán, correspondiente a la jornada nueve. Una semana más tarde enfrentarán a Tigres y en la fecha 12 tendrán al América como rival.