▲ Sobre estas líneas, en trazos de José Hernández, el compositor vivo más importante del mundo, Arvo Pärt, quien celebró su cumpleaños 86 el sábado pasado.

Porque el distintivo de la música de Arvo Pärt son las caricias.

El Miserere está escrito para voces solistas, coro mixto, ensamble instrumental (percusiones, órgano, contrabajos) y órgano, y toma como punto de partida el inicio del Salmo 51, que en su versión en inglés dice: Have mercy upon me, O God, according to thy Lovingkindness .

Para dotar de peso a lo dicho, una pausa sigue a cada palabra y dentro de su reverente quietud, el clarinete gentilmente introduce tonos de un acorde central en intervalos largos, mediante un sofisticado uso de la técnica Hocket empleada por los maestros medievales para separar los instrumentos de las líneas de voz, todo esto mediante los medios más simples y lo mínimo de elaboración musical, característica también central en la obra de Arvo Pärt.

Un coro celestial (consistente en ángeles) enuncia el texto profético del fraile italiano medieval Tomás de Celano sin pausa y mediante el efecto sensa fine .

Esa sensación de quietud y de no final flota en la entreveración del temible Dies Irae, pero no en la versión tan conocida, la gregoriana, sino en un canon estricto en su mensuración en tres partes donde las voces y los instrumentos descienden de grandes alturas, en un proceder repetitivo en cada verso y en cada episodio, denominados todos ellos stanzas .

Hay silencios súbitos después de cada clímax, que fungen a manera de pausas. Esta es otra característica de la música de Arvo Pärt: los silencios súbitos hilvanados a clímax muy intensos, han sido considerados por los expertos como elementos necesarios para todo escucha. Resulta evidente que quien escucha la música de Arvo Pärt necesita pausas, para asimilar y continuar.

Ese orden proporciona, también, un profundo poder dramatúrgico y una tensión enorme. Entre los resultados en el escucha, está una clara sensación de ascenso, de flotación y ascenso.

Esa magia nace, característica central en la obra de Arvo Pärt, de cierta sensación de quietud, de que nada se mueve. Todo en Pärt es sobrio, austero, lacónico, reflexivo, inexorable, ascético y frugal.

El estallido del Miserere en este disco está circundado por seis obras cortas pero igualmente intensas: la inicial, Which was the son of, a partir de la tradición de Islandia de los nombres familiares y del evangelio de Lucas, que provee del árbol genealógico de Jesús y la obra se convierte en un juego de sucesión de versos donde cambian solamente los nombres: “Which was the sond of... Joseph, Heli, Levi, Melchi, Janna, Amos, Naum, Esle, Nagge, Maath, Mattathias, Genei, Rhesa, Neri...”.

Se incluyen en el disco otras magias, es decir otras obras mágicas de Pärt: Festina Lente, Tribute to Caesar (técnica tintinnabuli para voces), Sequentia, The Deer’s Cry y I Heard a Voice.

Campanas, voces de ángeles, tronidos de coros de timbales, notas viajando en tríadas, altas, muy altas intensidades. Y una sensación de flotamiento y de ascenso.

He aquí otro disco que brinda paz y alivio y que fue grabado precisamente en la pandemia como un grito sublime de resistencia.

Feliz cumpleaños, querido Arvo Pärt.

