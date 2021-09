También dio cuenta de la misiva enviada el jueves pasado por el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, a Francisca Bernheim, propietaria de la Sociedad Gerhard Hirsch Nachfolger, en la que le manifiesta su preocupación por la realización de esta subasta y advierte que con este tipo de remates se afecta el valor cultural de las piezas arqueológicas y se contribuye a robustecer el mercado del contrabando de patrimonio histórico sustraído de manera ilegal.

De igual forma, mencionó que el pasado día 13, la Secretaría de Cultura federal anunció que interpuso una denuncia por estos hechos ante la FGR, la cual se hizo del conocimiento de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brindara asistencia diplomática.

En el pronunciamiento del Senado se destaca que durante este año se han interpuesto varias denuncias contra subastas de piezas mexicanas. Una de ellas, en febrero pasado, donde a pesar de los intentos de las autoridades para frenar el remate de 30 piezas de arte prehispánico provenientes de culturas mexicanas, se llevó a cabo en París, Francia.