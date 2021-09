De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de septiembre de 2021, p. 14

María Fernanda, paciente con trasplante de riñón, celebró su cumpleaños 31 con personal médico adscrito al Hospital General Regional (HGR) número 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, tras recuperarse de Covid-19.

Ésta es la segunda vez que el IMSS me salva la vida. Tuve un trasplante de riñón hace 15 años. El 1º de agosto mi mamá me donó (el órgano). Me operaron en el Hospital de Pediatría y yo tenía 15, iba para los 16. Cumplí 15 años de ser trasplantada y justo estoy celebrando 31 de edad .

Luego de dar positivo a la prueba para detectar Covid-19 se aisló varios días, pero debido a que la falta de aire fue cada vez más evidente, el médico particular que le brindaba asesoría telefónica le dijo que era necesario acudir al hospital.

“Me atendieron muy rápido. Llegué la noche del 15 (de julio) y la mañana del 16 ya tenía las puntas de alto flujo. Sí hubo un momento en el que dije ‘puedo decidir si me muero ahorita’, porque es una enfermedad bien cansada, no es como cuando haces ejercicio, es de respirar, no sé explicarlo, pero el personal siempre está contigo, con la mejor disposición de ayudarte, de hacerte plática para que no estés pensando en eso”.