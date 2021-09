Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Viernes 17 de septiembre de 2021, p. 8

Mientras en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a causa de la pandemia de Covid-19 las escuelas suspendieron clases presenciales en promedio entre 55 y 92 días de los grados de prescolar a educación media, en México la cifra fue de más del doble: fueron 210 días en todos los niveles, en el periodo de enero de 2020 al 20 de mayo de 2021. En educación superior fue en la que más días se suspendieron, ya que mientras entre las naciones que integran el organismo en promedio fueron 101 días, en México sumaron 264 días.

En el reporte Education at a Glance 2021 de la OCDE divulgado ayer, se explica que México tiene las tasas más altas de no escolarización entre todos los países del organismo con más de 25 por ciento de los jóvenes en edad de escolarización secundaria superior no matriculados. Además, en 2018, México gastó 2 mil 918 dólares por estudiante en educación primaria, secundaria y educación media; es decir, 7 mil 536 dólares menos que el promedio de la OCDE, que es de 10 mil 454 dólares.

El gasto por estudiante en las instituciones educativas públicas es mayor que en las privadas, pero en México esto no sucede, ya que el gasto total en instituciones públicas de educación primaria a educación media asciende a 3 mil 304 dólares por estudiante, en comparación con 5 mil 440 dólares de las instituciones privadas.

En un balance de 17 meses de la pandemia de Covid-19 (de enero de 2020 a mayo de este año), el reporte indica que se suspendió el acceso a la educación presencial en muchos países del mundo. A mediados de mayo pasado, 37 países de la OCDE y asociados habían vivido periodos de cierre total de las escuelas. El número de días de cierre total de las escuelas representa cerca de 28 por ciento de los días lectivos en un año escolar regular en el nivel de preprimaria y más de 56 por ciento en el de educación media superior, en promedio. En estas naciones el promedio de días que se suspendieron clases presenciales en el grado prescolar fue de 55, en escuelas primarias y secundarias fueron 78, en educación media fueron 92, mientras en México esto sucedió durante 214 días.