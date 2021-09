El presidente Miguel Díaz-Canel arribó a nuestro país como invitado de honor a la conmemoración del 211 aniversario del inicio de la independencia nacional, y como tal, en su turno al micrófono, subrayó que México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria, por un mandato imperial, y a lo largo de los años no se ha quebrado lo que la historia unió indisolublemente .

López Obrador lo dijo meses atrás, pero ayer lo refrendó: el pueblo cubano ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad .

Ahora, dijo el mandatario mexicano, “sólo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: ‘Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos’. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de que esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Es tiempo de hermandad, no de confrontación”.

Y en el área de invitados especiales, el flamante embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar, no dejó de tomar notas para pasar el mensaje a su gobierno.

Mañana, la más bella del periodismo mexicano cumple sus primeros 37 años de fructífera existencia. Un enorme cuan solidario abrazo para la comunidad jornalera y que sean muchísimos más. ¡Salud!

