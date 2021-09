Un rubro-récord del que no habló es la no condonación de impuestos a grandes empresas, el monto de impuestos sí cobrados es tal que ha permitido lograr algunos de los otros récords.

Las medidas del Presidente para combatir la marginación y el crimen son preventivas, no reactivas. Me parece el camino correcto que por primera vez se apoye a los jóvenes para evitar que los reclute el crimen. Impresionante y muy positivo también cómo se han mantenido estables las finanzas del país sin endeudarlo y subiendo el salario mínimo.

Maricela Mora/Pachuca

Hacer lo mismo o más sin endeudar al país puede ser el inicio de la recuperación. Si a ello le sumas la estabilidad del peso, creo que se está marcando el camino.

Miguel Alvarado/CDMX

Aunque todas son y están funcionando bien, el no endeudar al país me parece magnífico, pues permite no generar alzas en impuestos.

Miguel Á. Téllez Gómez Daza/Chetumal

La estabilidad del peso frena la inflación y también hace posibles los apoyos sociales.

Guadalupe Cantarell/CDMX

Es importante notar que no cobró a la población la vacuna contra el Covid-19. Con otros gobiernos se hubiese tenido que afrontar no sólo pago extra, sino tal vez otro Fobaproa.

José Alejandro Cervantes Pérez/Michoacán

En particular, la beca de discapacidad me sirve mucho.

Rosario Escobar/CDMX

La mayoría son importantes, pero el no endeudar más a la nación lo es más. Además, se evidencia que mucha de la deuda contratada anteriormente no era necesaria al no haber tenido una contingencia como ahora y la necesidad de adquirir biológicos para inmunizar a la población. Creo que las remesas no deben ser catalogadas como logros de gobierno.

José I. Marcos/Toluca

Hasta que se nos hace a todos los mexicanos dejar de aumentar la deuda impagable que tenemos. Porque todos los gobiernos anteriores nos endeudaron para pagar sus fechorías.

Javier Guadarrama/CDMX

Todos los resultados son importantes, pero creo que no endeudar más al país sobresale.

Federico Martínez/Edomex

También se debería considerar la vacunación pues, pese a haber heredado un sistema de salud casi en ruinas, la respuesta fue rápida.

Miguel Ángel Bustamante/CDMX

El apoyo a los adultos y jóvenes es algo sin precedentes, programa que voltea a ver a quienes se mantiene olvidados.

Jaime Corona Acosta /CDMX

En cuanto a las obras de infraestructura, la que va a tener más impacto en el crecimiento y desarrollo será el ferrocarril transístmico.

Joel Quintero E./Guadalajara

Estabilidad del peso y no endeudamiento son muy importantes, aunque todas las opciones forman un todo en la economía mexicana.

Mizhael Martínez/CDMX

