Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de septiembre de 2021, p. 34

Campeche, Cam., Al comenzar oficialmente su mandato, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román tomó protesta este jueves a 22 integrantes de su gabinete, entre quienes hay ocho mujeres. Destacan los nombramientos de Aníbal Ostoa Ortega, como secretario general de Gobierno, y el fiscal general de justicia, Renato Sales Heredia, cuyo cargo queda sujeto a la ratificación de parte del Congreso local.

Designó a Armando Toledo Jamit jefe de la Oficina de la Gobernadora y a Mario Pavón Carrasco, encargado del Sistema DIF estatal.

No es político el que no siente en su corazón el dolor del pueblo, y el que no pueda empatizar y ponerse en los zapatos del otro está en el lugar equivocado , advirtió Sansores San Román a sus colaboradores.

En la Casa de los Gobernadores, sede del evento, aseguró que los perfiles profesionales de quienes integran su gabinete cumplen con la cualidad de honestidad, requisito fundamental de un funcionario cabal. No se trata de un cambio de gobierno, sino de hacer un gobierno diferente, expresó.

Empleados honestos