Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 17 de septiembre de 2021, p. 5

San Sebastián. El Festival de cine de San Sebastián arranca hoy su 69 edición, marcada un año más por las restricciones de la pandemia que impedirán al público acceder a la alfombra roja del certamen, pero que cuenta con más películas que en 2020.

Estrellas como Marion Cotillard, Johnny Depp, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Jesica Chastain, Javier Bardem, Dolores Fonzi o Charlotte Gainsbourg se acercarán hasta la capital guipuzcoana en una edición que, en opinión del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha quedado muy bonita para ser un año Covid, y en cuanto a presencias es incluso más fuerte que algunos años normales de los pasados .

La película Yi miao zhong / One second (Un segundo), de Zhang Yimou, inaugurará a concurso la 69 edición del Festival de San Sebastián, en cuya sección oficial competirán también por la Concha de Oro Arthur Rambo de Laurent Cantet, Benediction de Terence Davies, Camila saldrá esta noche de Inés Barrionuevo, Crai nou / Blue moon de Alina Grigore, y Distancia de rescate de Claudia Llosa.

En la competencia también estarán Du som er i himlen / As in heaven de Tea Lindeburg; Earwig de Lucile Hadzihalilovic; El buen patrón de Fernando León de Aranoa; Enquête sur un scandale d’Etat / Undercover, de Thierry de Peretti; La abuela de Paco Plaza; Maixabel, de Iciar Bollaín; Ping yuan shang de mo xi / Fire on the plain de Zhang Ji; Quién lo impide, de Jonás Truebañ The eyes of tammy faye, de Michael Showalter, y Vous ne désirez que moi, de Claire Simon.

Fuera de concurso podrán verse La hija de Manuel Martín Cuenca, Las leyes de la frontera de Daniel Monzón, Rosa rosae. La guerra civil de Carlos Saura, y La fortuna, la serie que ha rodado Alejandro Amenábar para la plataforma Movistar+.