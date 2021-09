Juan Diego sabía que ciertas disciplinas olímpicas tenían un historial de éxito, entre ellas el taekwondo, por lo que un debut en Paralímpicos generaría expectativas de ese nivel. La espera fue tan larga, que eso no lo incomodaría.

Hasta que llegué a selección nacional y empecé a competir, me di cuenta que podía estar frente a los mejores y ahí empezó esta ambición, de querer ganar más en lo personal y para mi país , explica.

Para mí la exigencia fue la misma , recuerda Juan Diego; nunca me he fijado en la particularidad física de mi adversario. Lo único que tengo presente es una exigencia hacia mi persona. Así que desde ese punto de vista, para mí combatir siempre exige el mismo rigor ante un rival con discapacidad o sin ella .

Podría uno pensar que tardó en llegar el taekwondo a Paralímpicos; de hecho así fue , comenta Juan Diego a La Jornada, pero ya está aquí y tuve la oportunidad de hacer historia como primer mexica-no campeón de la especialidad. Era mi sueño y lo cumplí. Lo importante, y eso lo sabía, era que no podía desesperarme y desistir, sólo había que esperar, ser paciente .

Aunque entrenaba con taekwondoines sin discapacidades, no podía competir de manera oficial por reglamento. Así que tuvo que esperar la llegada de la modalidad adaptada para poder cumplir su mayor deseo: ser campeón paralímpico.

Sin embargo, la irrupción de la pandemia de Covid y el retraso de un año para Tokio 2020 les jugó una mala pasada a todos los atletas. El trayecto al debut paralímpico fue complejo y lleno de incertidumbre.

Camino de altibajos

Llegar a Tokio fue un camino de altibajos , cuenta Juan Diego; yo contaba con un equipo muy completo que me permitió tener ba-jo control cada detalle aun en esas condiciones. Pero tenía la misión de no sólo acudir para cumplir con mi presencia, sino que estaba decidido a sumar. Antes de Tokio, pude hacer un campamento en Manchester y ahí foguearme con los atletas ingleses. Eso me ayudó para afinar detalles. Todos pasamos por un periodo sin esa posibilidad de salir a competir o prepararnos durante la pandemia, algo muy necesario para las disciplinas de contacto, pero algo pudimos hacer antes de viajar a Tokio .

Ninguno de mis rivales fue una sorpresa , dice sin aspavientos; hicimos un análisis de cada uno de ellos. El entrenamiento no sólo fue práctico, sino también de mucho estudio, de saber qué hacer y qué no en cada situación. Ensayé los escenarios y modelamos las posibilidades que podían presentar los rivales .

La entrenadora nacional Jannet Alegría condujo la preparación a Tokio. Pero Juan Diego también contó con el apoyo adicional de la multimedallista olímpica en taekwondo, María del Rosario Espinoza. La ganadora de preseas en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 fue una especie de consejera para el joven debutante.

María del Rosario, apoyo y consejera

María tiene muchísima experiencia olímpica , relata Juan Diego; sabía qué decir y cómo mantener la concentración y la confianza. Me despertaba la mente y las ganas de lograr algo importante. De pronto me daba consejos de aspectos que parecían insignificantes, cómo pararme o cómo mantener la mirada, detalles que sólo una competidora que ha ganado tanto como ella sabe lo importante que pueden ser. Uno piensa que eso no incide, pero sirve demasiado; va dejando algo en la persona que al final se refle-ja en la confianza y en el resultado .

Cuando obtuvo la medalla, María del Rosario parecía hipnotizada por el brillo dorado que colgaba del cuello de Juan Diego. La mira-ba con cierta nostalgia. El joven campeón dice que le repetía: “Disfrútalo, trabajaste duro por ganarla, ahora es tuya.