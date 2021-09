Lo anterior, por ser un parque en el que no hay afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; que el peso de la obra no dañará el espacio a la redonda y no hay afectaciones a las trazas urbanas.

Aunado a ello, el comité destacó también que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para la conservación y preservación del monumento.

La estatua y su basamento se colocarán en el centro del parque del lado este, con la finalidad de que se pueda apreciar la belleza escultórica de la pieza .

Desde 1990, en la Ciudad de México comenzaron a realizarse marchas de diferentes pueblos originarios que exigían el retiro del monumento, con acciones que incluyeron la quema de ofrendas florales colocadas en el monumento, manifestaciones que con el paso de los años derivaron en la vandalización de la obra, e incluso con intentos de derribarla, por lo que se solicitó protegerla con tapiales.