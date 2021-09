E

l lance de Vox en México no debe tomarse a la ligera. La ultraderecha católica en México existe desde hace más de 60 años. Son organizaciones secretas agrupadas en torno al Yunque. Éste es heredero del movimiento cristero y posteriormente de la guerra fría. Posee un catolicismo fundamentalista que ideologiza la doctrina cristiana para fundamentar el anticomunismo rabioso y un proyecto autoritario neofacista. La sombra siniestra del Yunque es acechante para la democracia mexicana. No es lo mismo posturas conservadoras, de derecha, que la ultraderecha religiosa conformada por sociedades encubiertas, técnicas paramilitares y prácticas de infiltración en el nombre de Dios. Desde hace lustros la presencia del Yunque en el PAN es una realidad intimidante. Los yunquistas enquistados en el PAN, tributan posturas extremas marcadas por la xenofobia, homofobia, negacionismo y oposición radical a la teoría de género, es decir, un fundamentalismo patriarcal; así como la defensa de valores católicos tradicionalistas que no son del todo compartidos por el actual papa Francisco. Son inocultables las diferencias entre el argentino y los dirigentes de Vox. Su líder, Santiago Abascal, al referirse al Papa, le llama: el ciudadano Bergoglio .

Pese a que actores prominentes del PAN se han deslindado de Vox, no hay garantía de que Acción Nacional no dé un giro hacia la ultraderecha. El partido se ha venido degradando, ya no forma ciudadanía, arrastra una profunda crisis ideológica y, por tanto, de identidad. Tras dos sexenios en el poder, el blanquiazul no ha sabido recomponerse desde la oposición. Vox y el Yunque son una amenaza latente para el PAN.

La presencia de Santiago Abascal no es un accidente o una visita fortuita. Vox está forjando una red internacional de grupos fundamentalistas político-religiosos alrededor del mundo. A través de CitizenGo, según las revelaciones de Wikileaks, la red se extiende a 60 países. Por tanto, estoy en desacuerdo con afirmaciones del periodista Javier Tejado Dondé, que ante la despenalización del aborto en México, sostiene que la derecha en México parece ya no existir. No sé si lo lamenta, pero parece deplorar una aparente derecha de clóset. Es una afirmación alejada de la realidad. La derecha más extrema existe. Está incrustada desde hace décadas en los aparatos de gobierno, en los organismos empresariales, en universidades, en organismos de la sociedad civil, en medios de comunicación, en congregaciones religiosas, como los legionarios de Cristo y el Opus Dei. Goza de la protección de algunos obispos, como el vetusto cardenal Juan Sandoval Íñiguez y al parecer por los últimos nuncios. No podemos dejar de lado la agrupación de México Sí, encabezada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Se presentó como una oposición social a la 4T integrada por 534 organizaciones y 50 mil 131 personas registradas. Con un logo parecido al usado años atrás por el dictador chileno Augusto Pinochet, aparecen numerosas organizaciones vinculadas al Yunque, como el Frente Nacional por la Familia, la Unión Nacional de Padres de Familia, la Red de Líderes Católicos, Fundación Carlos Abacal, Alianza de Maestros AC.