Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de septiembre de 2021, p. 12

En el último día para registrarse en el proceso interno para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), la ex diputada federal Adriana Dávila presentó 19 mil 615 firmas de las 27 mil 300 que necesitaba para cubrir el requisito y contender por este puesto. El también ex legislador Gerardo Priego no se registró. Por su parte, Marko Cortés, quien busca relegirse al frente del partido, presentó más de 110 mil firmas.

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección (Conecen) deberá emitir la declaratoria de candidaturas a más tardar el 23 de septiembre, con miras a una elección para el 24 de octubre en la que sólo se perfila un participante.

Al acudir a presentar su registro, Dávila expuso que llegó a una sede del Comité Ejecutivo Nacional que encontró sola y abandonada, sin vida .

Sostuvo que en la recolección de firmas detectó una estructura controlada y cooptada, con amenazas de despido a quien no otorgara su firma para respaldar a la actual dirigencia. Acusó a la comisión electoral de no estar a la altura y hacer simulación .

Dávila, quien ha buscado en dos ocasiones la gubernatura de Tlaxcala sin lograrlo, criticó las alianzas firmadas por el PAN desde 2018 con el PRI y el PRD. Indicó que, al contrario de lo que afirma la dirigencia panista, el PAN obtuvo malos resultados en los pasados comicios.