Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de septiembre de 2021, p. 10

Morena y sus aliados en San Lázaro definieron que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, no tiene fuero y, por tanto, no hay impedimento para que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe en su contra por ejercicio indebido del servicio público y atentar contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.

En un amplio debate, diputados de PAN y PRI destacaron que Carmona Gándara sí tiene fuero y que la decisión asumida ayer por la mayoría viola un amparo en su favor. Incluso, legisladores del blanquiazul insistieron en que sí tiene inmunidad, porque para procesarlo, la FGR solicitó su desafuero ante la Cámara.

Con 274 votos en favor de Morena, PT y PVEM, el pleno resolvió de esa manera que no ha lugar al juicio de procedencia contra Uriel Carmona, al considerar que como funcionario no cuenta con inmunidad; Juan Ramiro Robledo (Morena) sostuvo que con ello, la fiscalía procederá ante un juez y lo convencerá de que dicte o no una orden de aprehensión, y el fiscal podrá defenderse, al amparo del debido proceso .

En contraste, Jorge Espadas Galván (PAN) expuso que la FGR consideró que sí se requería el juicio de procedencia, y por eso envió la solicitud a San Lázaro. Explicó que cuando Carmona Gándara obtuvo un amparo contra el juicio de desafuero, la Cámara lo combatiómediante un recurso de queja y el jurídico informó a la Junta de Coordinación Política que estaría por resolverse en una semana. En tanto, agregó, la suspensión está vigente.