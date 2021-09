Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que seguirá invitando a gobernadores para que se incorporen a su administración, y reprochó que en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, donde viven personas de pensamiento progresista, se hubiera votado por un personaje como Gabriel Quadri, y al responder a la supuesta molestia de Felipe Calderón por la invitación al presidente de Cuba, el tabasqueño defendió los principios de no interevención y la autodeterminación de los pueblos: Esa es nuestra política exterior, lo que pasa es que estos tecnócratas corruptos, conservadores, se alejaron de esos principios .

Claudia Sheinbaum tiene calificación de MB (muy bien), respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntarle su opinión sobre la jefa de gobierno. No obstante, cuando se le refirió a que el fin de semana Ebrard y Monreal aparecieron juntos, muy contentos, en una reunión en Zacatecas, el tabasqueño repuso: son amigos, y todos los funcionarios del gobierno tienen MB, y su cometido principal es consolidar la transformación.

–Del fin de semana en una imagen muy sugerente: que ya se mancuernaron Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal en Zacatecas –se le dijo.

–No, ellos son amigos, todos son amigos, son compañeros, todos tenemos un propósito superior, que es la transformación de nuestro país.

También, en su amplia exposición a los medios de comunicación y redes sociales, reiteró que mantendrá su postura frente a los gobernadores que tienen vocación de servicio y quieren ayudar en el proceso de transformación, como lo hizo con Quirino Ordaz y Antonio Echevarría. Van a seguir participando muchos, mujeres y hombres, dispuestos a ayudar a contribuir en la transformación de México. Van a seguir siendo invitados tanto para el servicio exterior como para encargos en el país. Entonces, no se descarta seguir invitando .