C

ada mexicana y mexicano debe 111 mil 701 pesos. Aunque no tenga tarjeta ni haya comprado a crédito un pichonavit o sea de los pocos que se han lanzado a comprar un auto nuevo. El compromiso viene de otro lado. Es la parte que les corresponde de la cuantiosa deuda del gobierno, la cual se estima en alrededor de 13 billones de pesos. Usted puede decir “ ¡zafos!, a mí ni me preguntaron ni me tocó un centavo”. Pues tiene razón, pero déjeme decirle que ya está pagando actualmente a través de sus impuestos. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, una entidad del sector privado, al hacer un análisis del presupuesto de ingresos y egresos del gobierno federal para el año próximo, obtuvo ese dato de la entraña del documento. Esa es la mala noticia, la peor es que cada día que pasa crece nuestra deuda. Por otro lado, el centro, conocido por sus siglas, CIEP, sostiene que ha quedado pendiente una reforma fiscal. Los ingresos tributarios siguen siendo bajos, pese a cambios fiscales de los últimos años, sobre todo si se comparan con países del primer mundo, dice. Sólo que los consumidores relacionan la idea de reforma fiscal con gravar con IVA a alimentos y medicinas, lo cual resulta impopular. Vicente Fox y Felipe Calderón trataron de imponerla y fracasaron. Sería difícil que prosperara actualmente porque Andrés Manuel ya dijo que en su sexenio no serán creados nuevos impuestos ni aumentará la tasa de los actuales. ¿Por qué no buscan por el lado de un impuesto a la riqueza? Es lo de moda en el mundo, obligar a los millonarios a que aporten más. En México hay mucha tela de donde cortar. Los autores del análisis del CIEP son cuatro economistas mexicanos, Héctor Juan Villarreal Páez, Alejandra Macías Sánchez, Adrián García Gómez y Sunny Villa Juárez.

Entendimiento

La secretaría de Hacienda adquirió 7 mil millones de dólares de la reserva del Banco de México. Antes había intentado recibir directamente los 12 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional asignó a México, como parte de un programa para apoyar las economías de sus países miembros afectados por la pandemia. El presidente López Obrador dijo que esa asignación debería ser utilizada para abonar la deuda pública. El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, precisó que la operación podría realizarse observando las formalidades que señala la ley. Finalmente llegaron a un entendimiento. Probablemente los 7 mil millones de dólares serán utilizados por el gobierno para prepagar deuda de Pemex, así lo había anunciado Andrés Manuel en la mañanera del 6 de septiembre. El arreglo habla bien de las partes, también se advierte el estilo fino del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.