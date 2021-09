De acuerdo con Fuentes Burgos, las partidas de recursos no están correlacionadas unas con otras. El Inbal, explicó, heredó unos 900 contratos por capítulo 3000, que incluyen artistas, maestros y personal administrativo, para los cuales se destina una determinada partida presupuestal .

Esos 900 contratos, explicó el funcionario, hoy se han reducido a unos 715. Algunos han renunciado y a otros no los volvemos a contratar, y el recurso económico ya no lo usamos . A esos prestadores de servicios, agregó, se les está pagando puntualmente .

Déficit de 250 mdp

Respecto del déficit de unos 250 millones de pesos, que implica sólo a los trabajadores de base, es una cuestión que está relacionada con la forma histórica de negociación con los 19 diferentes sindicatos que hay en el Inbal, y las prestaciones que reciben, esto es, éstas se otorgan por medio de minutas que las autoridades y sindicatos firman en cualquier momento o época del año . Dichas minutas no se registraron ante la SHCP; entonces, para conformar el presupuesto del Inbal, Hacienda sólo toma en consideración aquellas prestaciones que sí tiene registradas, y a las que no tiene registradas no asigna presupuesto suficiente, por esa práctica de negociación histórica durante más de 20 años, de incrementar prestaciones fuera de tiempo y que no se registraron ante Hacienda .

Ahora, entre el Inbal y la SHCP estamos muy cerca de lograr el reconocimiento y el registro de todas esas prestaciones, para que no, año con año, se presente un déficit en el Capítulo 1000 .

Este 2021, aseguró Fuentes Burgos, ya nos dijeron que sí va a alcanzar el presupuesto para pagar salarios y todas las prestaciones, con lo que será saneado el año que entra el déficit de unos 250 millones de pesos .