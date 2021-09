Carlos Paul

Natalia Traven, profesora de teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actriz mexicana, es coestelar en la cinta Cry Macho, protagonizada y dirigida por Clint Eastwood, que se estrenará en cines a escala mundial este viernes y en el servicio de streaming HBO Max durante 30 días.

En la cinta, Natalia Traven encarna a Marta. La historia gira en torno a un viejo y alcohólico vaquero, que en el pasado fue una reconocida estrella de rodeo, y que para devolver un favor y cumplir con su palabra debe encontrar en México al problemático hijo de su antiguo jefe y regresarlo a Texas.

En su viaje conoce a Marta, una viuda que cuida de sus cuatro nietas. En ese encuentro se entabla una humana y amistosa relación, que les permite reflexionar sobre la edad, el tiempo y la toma de decisiones en la vida.

Marta, explicó la actriz en entrevista con La Jornada, es una mujer entrañable, fuerte y sensible, que atiende una especie de cafetería-bar en el desierto y siempre habla en español.

Trabajar junto al reconocido actor Clint Eastwood ha sido una de las experiencias más emocionantes y significativas, de los mejores proyectos de mi vida , compartió Natalia Traven.

Además, porque llegó en un momento muy complejo, en medio de la pandemia en el mundo. Fue para mí un gran regalo. No hice audición, pero sí envié por medio de mi representante un video para que lo viera Eastwood .