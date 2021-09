Adriana Castillo Román

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de septiembre de 2021, p. 4

En Tlaxcala, el estado más pequeño de la República, se encuentra la casa donde vive Federico Silva (Ciudad de México, 16 de septiembre de 1923), quien este jueves cumplirá 98 años de edad. Su obra comprende escultura, pintura de caballete y mural, arte cinético y gráfica digital. Allí, en un amplio terreno de varias hectáreas, vive con su esposa, la sicoanalista María Esther González Tovar, quien cordialmente nos recibe para la entrevista que nos concedió el maestro gracias a la intermediación del amigo Luis Ignacio Sáinz.

Desde muy joven se convirtió en apasionado lector y aficionado a la música. Con esas habilidades de escucha y lectura, realizó estudios de veterinaria, derecho y antropología, pero se decidió por el arte.

–¿Por qué no se dedicó a ser veterinario, abogado o antropólogo? ¿Por qué se decantó y prefirió ser artista?

–Eso realmente no lo sé, porque desde niño pintaba y hacía cosas y ahí me realizaba. Empecé a aprender y a entender también por qué se hace y me di cuenta de que los mejores artistas de México eran artistas comprometidos con la sociedad.

–¿Cuándo dijo voy a ser artista , se acuerda?

–Nunca dije eso, porque siempre le tuve mucho respeto al término. Yo quisiera ser artista, pero tampoco es el planteo. Las cosas se hacen casi por instinto, por necesidad vital, cuando se mira algo que conmueve, y por la enseñanza de los grandes maestros, ver los murales, ahí se aprende.

–Después de darse cuenta de que los mejores artistas eran los comprometidos con la sociedad, comenzó a trabajar con (David Alfaro) Siqueiros. ¿Cómo conoció a Siqueiros?

–Siqueiros venía de América del Sur a México y se fue a vivir a Coyoacán. Yo sabía de toda su trayectoria y convicciones. Se me ocurrió hacer una revista política que se llamó 1945, y con esa idea fui a visitar a Siqueiros sin antes haber tenido ningún contacto. Le propuse participar en la revista; dijo que sí, contra la opinión de su esposa Angélica, quien quería que se pusiera a pintar. Pero Siqueiros quiso hacer política, prefirió usar su energía, su talento y su experiencia en la revista.

–¿Y ahí es donde aprendió a hacer murales, con él?

–Bueno, eso no se aprende porque un mural es un planteo muy complejo, técnico, ideológico, social, romántico. No, yo empecé a trabajar con Siqueiros en Bellas Artes, y lo que hacía yo era preparar los colores y en una ocasión me dijo: A ver, pinte usted esta esquina .

El maestro Silva relata cómo intentó pintar, pero se ríe al recordar que después de tres días Siqueiros borró lo que él había pintado.

Recordemos que fue Siqueiros quien dijo que Federico Silva era el pintor de su generación de más capacidad y fuerza expresiva para defender su derecho a pintar uno de sus primeros murales. También recibió el apoyo de Carlos Chávez, Fernando Gamboa y otros. Entre las opiniones favorables que suscitaron sus obras, destaca el comentario de José Revueltas, quien en 1953 advirtió que Silva no se ha dejado seducir por el canto de esas sirenas de sacristía dogmática .

–¿Qué opina al respecto hoy, maestro?

–Efectivamente, el artista no puede dejarse seducir por algo que no sea el arte. El compromiso del artista –responde enfáticamente– es de cada quien y consigo mismo, no con el gobierno ni con el Estado ni con ninguna organización.