Sobre el segundo conflicto que se ha resuelto, el Presidente indicó que le pidieron asistir a la firma del acuerdo a que llegaron. Me invitaron a que yo sea testigo, porque ya se conciliaron en Oaxaca, aquí lo tratamos varias veces. Me da mucho gusto, lo celebro, les mando un abrazo a todos los mixes de esa región de Oaxaca. Es un buen ejemplo. Sí voy a estar en Oaxaca. No voy a poder estar por allá porque tengo que ir al Istmo y vamos a quedarnos en Oaxaca.

Lo que les manda decir

Así, en el caso del triqui, yo espero que también se llegue a un acuerdo y hay que seguir insistiendo. Y no a la violencia .

–¿Usted pensaría en reunirse con los líderes que están en la zona?

–Sí, cuando ya me traigan la solución. Cuando me vengan a informar, porque eso sería histórico, y así lo deben pensar; porque a mí me respetan, y les agradezco mucho, los tres grupos, me respetan mucho los tres, y son diferencias que vienen de tiempo atrás. Entonces, les mando decir que, si se ponen de acuerdo, y también aprovecho para convocar al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que siempre nos ha ayudado, y a Alejandro Encinas, que ese día de la firma del acuerdo porque va a ser histórico, no exagero, porque ha habido muchos enfrentamientos, muchos muertos, ese día firmamos el acuerdo aquí en Palacio Nacional. Eso es lo que les mando decir, que continúen con el diálogo hasta llegar a un acuerdo.