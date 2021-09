El 28 de julio fui asaltada por tres sujetos, en avenida Municipio Libre, entre Uxmal y avenida Cuauhtémoc, colonia Santa Cruz Atoyac, cuando me dirigía a mi trabajo. Los asaltantes me quitaron la bolsa de mano en la que llevaba mi cartera, documentos personales , teléfono celular, así como dos tarjetas de débito de Banco Azteca y una de BBVA.

Nuestros derechos como ciudadanos están establecidos en la Carta Magna y no podemos permitir que la magistrada dicte disposiciones arbitrarias a las personas para entrar a su tribunal y en cambio no garantice las medidas de sanidad más elementales dentro de las salas de audiencias , por lo que solicito que se tomen las medidas necesarias para garantizar nuestra salud dentro del tribunal y se nos trate con dignidad y respeto como corresponde.

Al reclamar, el secretario Saúl Duarte Franco responde que es agua con alcohol y a todos se les ha puesto y nadie había dicho nada . Por órdenes de la magistrada, y si yo no lo permitía, no podía entrar, a pesar de que en la audiencia se quedara sin defensa el pueblo de San Miguel Xoltepec a quien represento en el juicio.

Informé de lo sucedido a los bancos para que bloquearan mis plásticos. BBVA lo realizó de inmediato. Por desgracia Banco Azteca no, pues cuando me comuniqué con ellos me informaron que ya habían realizado compras en una farmacia de Similares y en ocho tiendas Oxxo, por un monto de $5,427.99 pesos con una tarjeta y con la otra por $4,296.24 en otros cuatro Oxxo. Me dijeron que no me preocupara, que eran saldos retenidos y que Banco Azteca aún no autorizaba la salida de esas cantidades. Me dieron dos números de folio, uno para cada tarjeta.

El 29 de julio fui a la sucursal San Pedro, donde realicé las aperturas de las cuentas. Un ejecutivo me informó que aún no habían bloqueado dichas tarjetas. Él mismo me comunico a Línea Azteca para que yo pidiera de nuevo bloquearlas y que no reconocieran ningún gasto hecho a partir del 28 de julio. Me dijeron que el 5 de septiembre saldría la resolución (folio 3848170) por $4,296.24, la cual fue ami favor, pero el banco no ha rembolsado dicha cantidad.

De la otra tarjeta por $5,427.99, me han dado varios folios, el último fue el 14407465, pero al marcar a Línea Azteca me dicen que ese folio no existe.

El 11 de septiembre solicité los estados de cuenta, en ellos informan que el 10 de agosto me devolvieron los saldos retenidos en ambas cuentas, pero el 28 de agosto los volvieron a retener. No me notificaron de dichas operaciones .

Pido a Banco Azteca que me devuelva el dinero ya que fui víctima de un asalto con violencia, por lo que estuve con incapacidad 14 días. Tengo la documentación que comprueba lo referido, así como copia de la denuncia que levanté ante el Ministerio Público en Benito Juárez. Mi teléfono es: 55-34 67-97-16

Jacqueline Isabel Villanueva Cuevas

Invitaciones

Libro 30 de junio de 1520; La noche gloriosa del verano

Se invita a la presentación del li-bro 30 de junio de 1520; La noche gloriosa del verano, de Miguel Ángel Sánchez, para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochti-tlan. El autor nos ofrece la crónica novelada de la invasión española a tierras mexicas, los momentos claves de la respuesta del pueblo mexica. Hoy martes a las 18 horas, en el foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: Tel. 55-5462-28. Entrada libre

Cultura en tiempos de contrainsurgencia soft

Se invita a la presentación del libro:Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft, de Néstor Kohan. Junto con el autor, presen-tan Mariela Castro (Cuba), Arantxa Tirado (España) y Nayar López (México). Transmisión en vivo por el canal YouTube VideoconferenciasFCPyS y el Facebook del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela). Hoy martes, 14 horas.

Cela de la FCPS de la UNAM