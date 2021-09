Hemos presenciado estos duelos en el pasado y han sido entre pilotos muy buenos, que están compitiendo por un campeonato mundial , señaló Wolff; “creo que el modus operandi para el futuro son las faltas tácticas para impedir que el rival no pueda ganar y eso es algo a lo que hay que poner freno. No tengo idea alguna de cómo hacerlo”.

El halo le salvó la vida a Lewis. Hubiera sido un accidente horrible, el cual ni siquiera me atrevo a pensar , declaró el director de Mercedes, Toto Wolff.

Se pronuncian los comisionados

Verstappen preservó su liderato en el campeonato. Después de tomar declaración a ambos pilotos, los comisarios decidieron que Verstappen cargaba con la mayor parte de la culpa. El piloto holandés fue sancionado con un descuento de tres posiciones en la salida de la próxima carrera, en el Gran Premio de Rusia, en Sochi el 26 de septiembre.

Necesito algo de tiempo para reflexionar al respecto, pero creo que esto deja un precedente , expresó Hamilton sobre el fallo; me parece que es importante para seguir, por la seguridad de los pilotos, que se apliquen reglas estrictas .

Antes de que se conociera el fallo, Hamilton clamó por un cambio para evitar que se repitan incidentes similares.